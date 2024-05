Leverkusen, recordista europeu de invencibilidade, na final da Liga Europa

Jogadores do Leverkusen comemoram. Time na final da Liga Europa e invicto há 49 jogos - (crédito: Foto Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

O Leverkusen é finalista da Liga Europa. Com direito a recorde histórico. Afinal, ao empatar em 2 a 2 com a Roma, nesta quinta-feira (9/5), na Bay Arena, além de garantir um lugar na decisão (venceu da ida por 2 a 0) se tornou o time com a maior invencibilidade na Europa. Os alemães estavam empatados com o Benfica de Eusébio (nos anos 60, 48 partidas). Agora soma 49 jogos. Mas para deixar a coisa mais incrível: saiu atrás, 2 a 0 (dois gols de Paredes, ambos de pênalti). Só diminuiu aos 36 da etapa final (gol contra inacreditável de Mancini) e empatou no último lance do jogo, com Stanisic, que entrara aos 44 da etapa final.

Assim, o campeão alemão com muita antecedência decide a Liga Europa com a Atalanta, que nesta quinta-feira eliminou o Olympique de Marselha. A final será no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlando, dia 22/5. Mas o Leverkusen, que além da Bundesliga está na final da Copa da Alemanha, além de buscar a trípilice coroa ainda almeja outro recorde. Afinal, tenta se tornar o primeiro time europeu a encerrar uma temporada invicto (vale lembrar que a sua série sem derrotas pegou uma parte da temporada passada).

Leverkusen perde chances. A Roma, não

Apesar da Roma ter desperdiçado a primeira chance do jogo com Lukaku e ainda tenha oferecido perigo numa cabeçada de Pellegrini, a verdade é que o Leveksusen foi bem mais perigoso. Finalizou muito, 17 vezes, contra cinco do rival. Os lances mais perigosos foram um chute de Palacios na trave, uma bola colocada por Frimpong e a mais incrível: defesa dupla de Svillar em chutes seguidos de Adli e Hlosek quase na pequena área. Porém, aos 42, a Roma fez o gol. Angeliño recebeu pela esquerda e cruzou na área. Azmoun foi agarrado por Jonathan Tah. Pênalti que Paredes cobrou e coloou o time visitante na frente.

Italianos abrem 2 a 0

O Leverkusen não voltou bem para o segundo tempo. Tinha volume de jogo, mas não era incisivo. E ainda viu a Roma ampliar em mais um gol de pênali. Após chuveirinho, a bola foi na mão de Hlosek. Dessa forma, o árbitro foi ao VAR, confirmou o lance. Mais uma vez Paredes bateu bem. Assim, 2 a 0, aos 21 minutos.

Gol inusitado classifica os alemães

Este resultado levava o jogo para a prorrogação. Mas, aos 36, o Leverkusen, que estava mal no jogo, chegou ao gol. Num lance inusitado. Um escanteio que o goleiro Svilar furou feio ao tentar cortar, fez a bola chegar em Mancini, que não esperava a falha do companheiro. Abola bateu nele e entrou. Assim,a Roma precisava fazer 3 a 1 para levar à prorrogação. Deu espaços. Schick quase fez um gol do meio de campo. Mas, aos 51 minutos, no último ataque, Tah tirou a bola de Lukaku e Xhaka tocou para Stanisic. O lateral que entrara no último minuto do tempo normal, cortou o marcador, entrou na área e correu para o abraço. O cronômetro indicava 52 minutos. Não teve nem saída de bola.

Bayer Leverkusen 2×2 Roma

Semifinal da Liga Europa – (jogo de volta)

Data: 9/5/2024

Local: BayArena, Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN: Matej Kovar; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapie; Frimpong (Stanisic, 44’/2ºT), Palácios, Xhaka e Grimaldo (Kossounou, 44’/2ºT); Hoffman (Schick, 29’/2ºT), Hlozek (Wirtz, 36’/2ºT) e Adli. Técnico: Xabi Alonso.

ROMA: Mile Svilar; Spinazzola (Zalewski, 21’/1ºT), Gianluca Mancini, Ndicks e Angeliño (Smalling, 36’/2ºT); Bryan Cristante, Leo Paredes e Lorenzo Pellegrini (Abraham, 36/2ºT) ; Azmoun (Bove, 27’/2ºT), El Shaarawy e Romelu Lukaku. Técnico: De Rossi.

Gols: Paredes, de pênalti, 43’/1ºT (0-1); Paredes, de pênalti, 21’/2ºT (0-2); Mancini, contra, 38/2ºT (1-2); Stanisic, 52’/2ºT (2-2)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra e Jan de Vries

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões amarelos: Tapsoba, Jonathan Tah (LEV); Mancini, Paredes, Pellegrini (ROM)

