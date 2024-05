Diniz sobre Thiago Silva no Fluminense: ‘Presente para o futebol brasileiro’

Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Colo-Colo-CHL, no Chile, Fernando Diniz respondeu sobre a volta de Thiago Silva ao Fluminense. O comandante não escondeu a felicidade do retorno de um ídolo do clube e de um velho conhecido, já que atuaram juntos no Juventude, em 2004.

“Acho que é um presente para o Fluminense e para o futebol brasileiro também. Trata-se, na minha opinião, de um dos grandes jogadores dos últimos 15, 20 anos do futebol internacional. Consegue jogar em alto nível até hoje, uma regularidade impressionante. A última Copa do Mundo que ele fez talvez tenha sido a melhor dele. Foi, talvez, o melhor jogador do Brasil, um dos melhores da Copa na minha opinião”, afirmou Diniz.

“Então, a gente vai poder contar com um jogador de nível internacional hoje. Ele conseguiu preservar o rendimento dele apesar da idade. É um grande exemplo”, completou.

Retorno de um ídolo

O Fluminense anunciou, na terça-feira (7), a contratação de Thiago Silva, que assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço da equipe na temporada. O Tricolor terá que aguardar até 10 de julho para que possa regularizá-lo. De olho no calendário, o primeiro jogo dos comandados de Fernando Diniz após a chegada do defensor será diante do Palmeiras, dia 17 de julho, uma quarta-feira, pela 19ª rodada.

O defensor vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, no início de junho. Antes disso, irá resolver os trâmites de sua mudança, visto que sua esposa e filhos ficarão na Inglaterra por um período. Ainda não há uma data específica para a festa no Aeroporto e a apresentação, visto que ele ainda tem compromissos a cumprir com o Chelsea.

Como aconteceu com a chegada de Marcelo, o Fluminense realizou mais um sonho de repatriar um ídolo da torcida e um jogador com muita identificação. Nesse sentido, Thiago Silva volta após dezesseis temporadas, depois de muito destaque no futebol europeu e na Seleção Brasileira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.