Payet, Sforza e João Victor devem voltar ao time titular do Vasco

João Victor voltará à titularidade no Vasco após quatro partidas

No penúltimo treino preparatório para o duelo contra o Vitória, pelo Brasileirão, o Vasco praticamente definiu o time titular. Nesta sexta-feira (10), antevéspera da partida, a equipe treinou no CT Moacyr Barbosa com novidades.

Segundo o “Ge”, Dimitri Payet, Juan Sforza e João Victor voltarão ao time titular no domingo (12). Recuperado de lesão no joelho, o francês se abstivera das últimas duas partidas, ambas fora de casa, visando reforçar os movimentos.

Será sua segunda aparição no Campeonato Brasileiro. A primeira havia sido contra o Criciúma, no fatídico jogo em São Januário que culminou na demissão de Ramón Díaz após um vexatório 4 a 0 em casa. Mateus Carvalho perde a vaga dentre os titulares.

João Victor, por sua vez, recupera a vaga de titular. A última vez que ele havia começado um jogo fora contra o Red Bull Bragantino, na segunda rodada – antes mesmo da saída dos Díaz.

Ele até entrou ao longo do primeiro tempo da última partida do Vasco, em derrota por 1 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, no último domingo (5). A situação, porém, é diferente, já que neste caso ele entrara como zagueiro. Para o duelo contra o Vitória, ele deve ser titular na lateral-direita, com Paulo Henrique indo, assim, para o banco.

Quem substitui o suspenso Hugo Moura?

Já Sforza entrará no lugar de Hugo Moura, suspenso por conta da expulsão ainda com 15′ contra o Furacão. Dessa forma, a provável escalação do interino Rafael Paiva é a que segue: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Juan Sforza, Galdames e Payet; Rossi, David e Vegetti.

Lembrando que o Vasco ainda treina neste sábado (11), aliás, podendo haver alguma alteração ou outra no 11 inicial. O jogo contra o Vitória acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, e é válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Em 17º, o Vasco tem três pontos no Campeonato e se encontra no Z-4, assim como o rival de domingo. O Vitória é um dos três times que ainda não venceram na competição e vem logo atrás, em 18º, com apenas um ponto na tabela.

