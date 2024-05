Carille volta a ressaltar favoritismo do Santos na Série B

A fase do Santos é tão boa, que está ficando cada vez mais difícil evitar a palavra ”favoritismo” na disputa da Série B. Com três vitórias nos primeiros três jogos da competição, o técnico Fábio Carille também não evita este status. Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Amazonas, pela quarta rodada da competição, o treinador disse que todos no time têm que assumir a responsabilidade deste bom momento.

“É uma grande responsabilidade e sabemos disso. Somos favoritos, sim, a uma das vagas na Série A de 2025 do Campeonato Brasileiro. Todos nós temos que assumir essa responsabilidade. Sem comparar com outras equipes. Cada um tem seus problemas, cada um teve os motivos para cair, problemas diferentes. O Santos tem o seu e temos que trabalhar para em 2025 estar na Série A. Somos favoritos para isso”, disse Fábio Carille.

Por fim, o treinador também tenta manter a motivação no alto a cada partida. O grande objetivo, segundo Carille, é fazer com que os jogadores entendam o peso da camisa que estão vestindo e jogar todo embate como se fosse uma final.

“O grande desafio nosso vai ser ficar com a motivação desses jogadores lá em cima. O que tenho falado que não é contra quem a gente vai jogar, que campeonato estamos disputando, nossa maior motivação é onde nós estamos, estamos no Santos. Toda vez que entrar dentro de campo é procurar fazer um grande trabalho”, finalizou.

Assim, o Santos enfrenta o Amazonas neste sábado (11), às 17h, na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Série B. Aliás, uma vitória devolve o Peixe para a liderança da competição.

