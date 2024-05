Ex-Flamengo destaca superação após vaga em final na Ásia

O Bangkok United conseguiu, na última quarta-feira (8), a classificação para a final da Copa da Tailândia. A equipe derrotou o Udon United, por 5 a 0, nas semifinais do torneio. Agora, o clube capitalino busca o título da competição que venceu em outras três oportunidades. O clube conta com alguns brasileiros em seu elenco como, por exemplo, o atacante Vander. De passagens por equipes no Brasil como Flamengo, Bahia, Portuguesa e Vitória, Vander está desde 2018 no Bangkok United e é um dos destaques da equipe tailandesa.

Após retornar de uma grave lesão, em fevereiro deste ano, o brasileiro participou de cinco gols pela equipe. Inclusive, marcou o tento que garantiu o clube nas semifinais da Copa do país. Ao todo, o período de recuperação foi de quase um ano, pois ele se machucou ainda em março de 2023. Desse modo, o atacante ex-Flamengo celebrou a classificação e o significado da boa fase na temporada após um início de 2024 complicado.

“Fico feliz de poder contribuir para o clube, ajudar na conquista pela vaga na final e, principalmente, por estar em um bom momento após ficar um longo tempo sem jogar. Foi um período muito difícil, mas deu tudo certo. E, agora, é continuar trabalhando e seguir focado para ajudar o Bangkok em busca dessa taça”, disse Vander.

Atenção em todas as frentes

Além disso, o atleta de 34 anos projetou os últimos jogos da temporada e afirmou que o Bangkok United segue forte em busca dos títulos a serem disputados. Além da final da Copa da Tailândia, a equipe está na 2ª posição da Thai League, sete pontos atrás do ponteiro, o Buriram United.

“Sabemos da disputa pela liderança da liga. Mas, enquanto tivermos chances, vamos brigar até o final da competição pelo título e também vamos com tudo para a decisão da Copa. Tenho certeza que vamos trabalhar bastante para terminarmos a temporada da melhor forma e, se Deus quiser, com os nossos objetivos alcançados”, completou o brasileiro.

