Johnn Kennedy é reintegrado no Fluminense

O Fluminense reintegrou John Kennedy. O atacante, de 21 anos, estava afastado por indisciplina desde o dia 23 de abril. Assim, o jogador ficará à disposição da comissão técnica para o jogo contra o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja as últimas notícias do Fluminense!

John Kennedy foi afastado junto com Alexsander, Arthur e Kauã Elias no dia 23 de abril. O jogador participou de uma festa no hotel onde a delegação tricolor estava concentrada para o clássico com o Vasco, no dia 20. A diretoria entendeu que os jogadores passaram do tom e, dessa forma, barraram dos jogos contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão.

Alexsander, Arthur e Kauã Elias foram reintegrados no dia 30, mas John Kennedy seguiu afastado. O jogador se atrasou para o treino do mesmo dia e, assim, seguiu punido. Ao todo, o autor do gol do título da Libertadores de 2023 perdeu cinco partidas: Corinthians e Atlético-MG pelo Brasileirão, Cerro Porteño e Colo-Colo pela Libertadores, e Sampaio Corrêa-MA pela Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.