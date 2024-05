Payet dá duas assistências no Vasco, mas já vira chave para clássico: ‘Voltar ao trabalho’

Decisivo no triunfo do Vasco sobre o Vitória neste domingo, o meia Dimitri Payet celebrou o resultado em São Januário. Após a partida, o camisa 10 afirmou que a equipe voltou mais ligada para o segundo tempo, mas ressaltou alguns pontos que precisam de melhora.

“Voltamos mais relaxados. Fomos bem no primeiro tempo, mas não conseguimos finalizar. No segundo tempo estávamos mais tranquilos, fizemos o que costumamos fazer, achamos espaços e finalizamos mais vezes. Precisamos saber matar o jogo e termos mais atenção nos minutos finais das partidas”, declarou.

Payet falou sobre a assistência para Vegetti no segundo gol e sobre a parceria com o argentino. O francês elogiou o centroavante, disse que a vitória dá moral, mas já pediu atenção no clássico com o Flamengo, no próximo sábado.

“Consegui encontrar o Vegetti onde ele mais gosta, e, quando a bola chega em boas condições, geralmente ele faz o gol. É bom que ele marque porque ele é o nosso atacante, é ele quem marca gols para nós. Fico feliz por ter sido decisivo em minha volta. Essa vitória faz bem a nós. Agora vamos voltar ao trabalho e nos prepararmos para o clássico”, finalizou.

