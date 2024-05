Dorival Júnior observará jogos de times paulistas nesta semana

Dorival Júnior no Maracanã - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior acompanhará os jogos de times paulistas pela Sul-Americana e Libertadores nesta semana. O treinador estará com o preparador-físico Celso Rezende. Essa ação faz parte do cronograma da comissão técnica da Canarinho, que já esteve presente em mais de 40 jogos no Brasil e na Europa neste ano.

O primeiro jogo que Dorival assistirá de perto será Corinthians x Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana, nesta terça. Já na quarta, será a vez de Palmeiras x Independiente del Valle, pela Libertadores. Posteriormente, na quinta-feira, Dorival e Celso assistirão São Paulo x Barcelona de Guayaquil, também pela Libertadores, no MorumBis.

Em resumo, o coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou a importância das observações da comissão técnica.

“As observações fazem parte de um trabalho constante do Departamento de Seleções. Enquanto o Dorival e o Celso estarão nos estádios, o restante da comissão técnica vai ficar no Rio planejando toda a preparação para a disputa dos dois amistosos e da Copa América. Eles estão detalhando toda a programação de trabalho dentro e fora do campo, além dos conteúdos dos treinos”, explicou Rodrigo Caetano.

