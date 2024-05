Filha de Neymar rouba a cena na Arábia Saudita e usa look caríssimo. Saiba o valor

O craque Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi levaram a pequena Mavie, de 7 meses, para uma viagem pela Arábia Saudita. E o ex-casal divulgaram diversos momentos da bebê.

Aliás, a postagem mostrou ainda que a pequena Antonella, filha de Cris Guedes com Bianca Coimbra, também estava junto e usava um look nada barato. As roupinhas, afinal, eram vestidos brancos na parte superior e com flores na parte inferior. As peças tem a assinatura da grife Dolce & Gabbana.

No entanto, mais do que os registros, chamou atenção o valor das roupinhas usadas por Mavie. A roupinha usada pela pequena garotinha tem valor de R$ 3,7 mil. O momento fofura ganhou a web com a divulgação das imagens nas redes sociais.

Neymar segue afastado dos jogos se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele se lesionou em um jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, contra o Uruguai, e precisou ser submetido a procedimento cirúrgico.

