Fluminense x Cerro Porteño, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 17h30

Fluminense e Cerro Porteño jogam às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, 16/5, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O Tricolor lidera com oito pontos e se empatar garante passagem às oitavas. Caso vença, também confirma o primeiro lugar do grupo e vantagem na próxima fase. Os paraguaios vem a seguir, com cinco pontos. O mesmo do Colo Colo, que tem um jogo a mais, assim como o Alianza Lima, lanterna com quatro pontos. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão começa às 17h30 (de Brasília) com um pré-jogo com todas as informações sobre os times. A narração deste duelo é de Aldo Luiz.