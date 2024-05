Artur Jorge se ’empolga’ com vaga: ‘Histórica, sofrida e extraordinária’

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Universitario (PER), o treinador Artur Jorge valorizou demais o triunfo. Primeiro, é claro, pelo fato dos três pontos terem trazido a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Segundo porque o Glorioso não teve bom desempenho, conforme o próprio português admitiu.

“Nós temos um contexto mais alargado para analisar. O jogo em si não foi muito bem jogado pelo Botafogo. Foi um jogo mais sofrido do que bem jogado, mas foi um jogo onde a vitória nos assenta muito bem porque não permitimos oportunidades ao adversário e tivemos oportunidades claras para fazer gol. É um rival muito forte porque ainda não tinha perdido em casa em 2024, e nós conseguimos fazê-los”, comentou Artur Jorge.

O treinador ainda valorizou muito o fato do Botafogo ter arrancado dentro do grupo e chegar à última rodada dependendo apenas de si para ficar com o primeiro lugar do Grupo D. Vale lembrar que, quando ele assumiu o comando do Glorioso, o Bota tinha duas derrotas em dois jogos. Com Artur Jorge, foram três vitórias seguidas. Assim, o time carioca está em segundo, com nove pontos, empatado em pontos com o Junior Barranquilla (COL).

“Este Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor. Tivemos mérito. Conseguimos classificação histórica, tendo que num grupo que se disputa 18 pontos nós tínhamos zero (após 2 jogos). Foi uma recuperação extraordinária e isso é mérito dos jogadores. Muito satisfeito por isso e por ter ganho”, acrescentou Artur Jorge.

Pela Libertadores, o Botafogo volta a campo agora contra o Junior Barranquilla (COL), fora de casa, no dia 28 de maio. Quem vencer a partida, inclusive, avançará em primeiro lugar no Grupo D e terá vantagem de disputar as oitavas de final com o segundo jogo em casa. Já o empate na Colômbia classifica os mandantes. Dessa forma, o embate pela sexta rodada da Libertadores é para lá de importante.

Antes de entrar em campo novamente pela Libertadores, o Botafogo entra em campo agora pela Copa do Brasil. Isso porque, na próxima quarta-feira (22), o Alvinegro visita o Vitória. Este confronto é válido pela volta da terceira fase do mata-mata nacional. A bola vai rolar às 19h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.