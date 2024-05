Tite tem discurso impactante no vestiário antes de Flamengo x Bolívar

O Flamengo divulgou, na manhã desta sexta-feira (17), os bastidores da vitória por 4 a 0 diante do Bolívar, pela Libertadores. Nas redes sociais, rubro-negros repercutiram o discurso do técnico Tite antes do início do jogo. Em tom de motivação, o treinador relembrou a derrota para o time boliviano na primeira rodada, na altitude.

“Eu vou falar do fundo do meu coração, a porr* do jogo lá, naquela altitude, ficou atravessado. Estou falando de competitividade sem bola. Leal! Leal! Mas para ganhar a bola e vai jogar. Aí com bola é luz, é talento, é calma, é discernimento, é qualidade técnica, equilíbrio essas duas coisas. Mas eu não esqueço de nada, eu não esqueço”, disse Tite.

Logo em seguida, Gerson, capitão do Flamengo, pediu a palavra e reforçou a afirmação do treinador.

“Lá eles fizeram a gente sofrer, hoje vai ser o contrário. Hoje vamos fazer eles sangrarem”, completou Gerson.

Como foi o jogo

Aliás, diferentemente do primeiro confronto, em que o Flamengo perdeu por 2 a 1, o time rubro-negro teve uma grande atuação no Maracanã. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto, justamente com Gerson. Mais dois gols foram marcados no primeiro tempo, com Ayrton Lucas e Cebolinha. Já na segunda etapa, Pedro fez o quarto da goleada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.