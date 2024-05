Palmeiras e Chelsea chegam em acordo para venda de Estêvão, diz jornalista

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Cuiab.. EC, durante partida v..lida pela quinta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena Pantanal. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

A torcida do Palmeiras teve uma surpresa na noite desta sexta-feira (17) com o possível final da novela envolvendo Estêvão, uma das joias preciosas do clube. Conforme o jornalista César Luis Merlo, especializado em transferências, publicou em suas redes sociais, o clube brasileiro aceitou a última oferta do Chelsea no valor de 65 milhões de euros (R$ 360,6 milhões na cotação atual).

Os ingleses, contudo, mudaram os termos da proposta pelo canhoto. Assim, ofereceram 55 milhões de euros fixos (por volta de R$ 306 milhões), com mais 10 milhões de euros em metas (R$ 55 milhões), além de arcar com os impostos da negociação.

Caso a negociação seja concretizada, esta será a maior venda da história do Palmeiras e também de um jogador da América do Sul para a Europa.

Palmeiras queria renovar de olho no futuro

O clube alviverde tinha o desejo de renovar o contrato da joia e ampliar o valor da multa rescisória, para em um futuro próximo, receber outras propostas pelo jovem.

Na oferta inicial, o Chelsea também apontou com 65 milhões de euros, porém 45 milhões de euros fixos e 20 milhões em metas, além dos impostos.

Representantes do Chelsea compareceram ao Allianz Parque na última quarta-feira (15) para o jogo entre Palmeiras e Independiente del Valle-EQU, pela fase de grupos da Libertadores. Após o duelo, eles se reuniram com Estêvão e o estafe do atleta.

Estêvão conquistou recentemente a titularidade

Aos 17 anos, a grande promessa palmeirense conquistou recentemente a titularidade na equipe de Abel Ferreira. No possível acordo entre Palmeiras e o Chelsea, o jogador irá para o clube europeu em janeiro de 2025, quando completar 18 anos.

Estêvão, aliás, foi um dos jogadores que integraram nesta sexta-feira a lista de convocação do técnico Ramon Menezes para jogos da Seleção Brasileira sub-20 na Data-Fifa de junho.

