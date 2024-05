Após triunfo, Fluminense aumenta sequência invicta na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de finais e a liderança do Grupo A desta edição do torneio continental. Assim, o Tricolor bateu o Cerro Porteño por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Marcelo e Ganso, e aumentou a marca de jogos invictos na competição. No momento, a equipe completou 13 partidas de invencibilidade.

Dessa forma, o clube se aproxima de marcas históricas na maior competição da América. Palmeiras (2021-2022) e Atlético-MG (2019-2022) são os recordistas com 18 jogos de invencibilidade. Para entrar no Top 5, o Tricolor não pode tropeçar diante do Alianza Lima-PER, também no Maracanã, no dia 29, às 21h30 (de Brasília), na última rodada da fase de grupos. Isso, portanto, o fará igualar Cruzeiro e os argentinos River Plate e Newell’s Old Boys, com 14.

A última derrota do Fluminense na Libertadores aconteceu no dia 7 de junho de 2023, quando foi superado pelo River Plate por 2 a 0, no Monumental de Núñez, pela 5ª rodada da fase de grupos. Desde então, já são 13 partidas sem saber o que é perder, com oito vitórias e cinco empates. Nesta edição, são três vitórias e dois empates em cinco partidas.

Com a paralisação de duas rodadas do Brasileirão em solidariedade ao Rio Grande do Sul, que tem sofrido com enchentes desde o início do mês, os comandados de Diniz só voltam a campo na quarta-feira (22). Diante do Sampaio Corrêa, a equipe volta a atuar no Maracanã pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Por fim, na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0, em Cariacica.

Maiores invencibilidades da história da Libertadores

1º — Palmeiras (2021-2022) e Atlético-MG (2019-2022): 18 jogos

2º — Flamengo (2020-2021) e Sporting Cristal (1962-1969): 17 jogos

3º — Palmeiras (2023-2024) e Corinthians (2012-2013): 16 jogos

4º — América de Cali (1980-1983): 15 jogos

5º — River Plate (1977-1978 e 2018-2019), Newells Old Boys (1992) e Cruzeiro (1998-2004): 14 jogos

6º — Fluminense (2023-2024): 13 jogos

