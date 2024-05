De brincadeiras à parceria em campo. Arana celebra dupla com Scarpa

O lateral-esquerdo Arana, titular absoluto do Atlético, encontrou um parceiro ideal em campo e fora dele, nesta temporada. O meia Scarpa deu “match” com o defensor. O estilo dos dois casou e ajudou o Galo a se classificar para as oitavas de final da Libertadores, ganhar o título mineiro e arrancar bem no Campeonato Brasileiro. Agora, ambos vão colocar a parceria em prática na Copa do Brasil. Na quarta, o time carijó visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela terceira fase, com uma vantagem de 2 a 0, no jogo de ida, na Arena MRV.

Enquanto a partida não, Arana comemora o fato de o Atlético ter repatriado Scarpa no início do ano. O meia estava no Olympiacos, da Grécia, afastado dos grandes centros do futebol europeu, depois de uma passagem sem brilho pelo Nottingham Forest.

“O Scarpa é muito inteligente. Eu não conhecia ele, apesar de termos a mesma assessoria. Às vezes eu falo: ” Scarpinha, quando eu pegar na bola, já faz esse movimento que eu te acho”. E ele também. É na base da conversa. Jogamos um de um lado, o outro do outro, mas parece que estamos perto”, revelou o defensor do Atlético.

Arana não perdoa o companheiro

Mas o entendimento dos dois se estende depois das quatro linhas. Brincalhão, Arana não perdoa o própria companheiro, lembrando do episódio do qual Scarpa foi vítima de um golpe de uma empresa de investimentos. O caso parou na Justiça. Porém, o lateral fez questão de tornar as coisas mais leves.

Eu não o conhecia, apesar de termos a mesma assessoria. Porém, tudo que envolveu ele no passado, dos investimentos. Logo na chegada, eu brinquei com ele: ‘Investimentos, Scarpinha?’. Temos esse dialogo, esse entrosamento”, celebra Arana.

