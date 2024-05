Junior Alonso posta mensagem enigmática e chama atenção de torcedores do Atlético

O zagueiro Junior Alonso usou as redes sociais, na manhã deste domingo, e deixou o torcedor do Atlético com uma pulga atrás da orelha. Afinal, a mensagem enigmática chamou atenção.

O defensor publicou uma foto após um jogo do Krasnodar, da Rússia, seu atual time, e, mesmo com a camisa da sua equipe, colocou a legenda: “Last dance! We can do it”, que em português significa: “última dança, vamos fazer isso”.

A postagem, afinal, foi tida pelos torcedores como uma mensagem de retorno ao Galo. A diretoria alvinegra avalia a volta do zagueiro para Belo Horizonte. A operação não é simples, mas tem o apoio de Gabriel Milito, sobretudo, diante das novas situações.

No entanto, é preciso ressaltar que na próxima rodada o Krasnodar enfrenta o Dínamo Moscou. E será o conhecido jogo de seis pontos, afinal, o time de Alonso tem 53 pontos, enquanto o Dinamo tem 56.

Atlético busca zagueiro no mercado

O volante Rodrigo Battaglia tem sido utilizado como zagueiro de maneira improvisada. No entanto, isso terá um fim a partir de agora, afinal, Otávio sofreu uma grave lesão e vai desfalcar o time por muitos jogos. Diante disso, será preciso buscar um zagueiro. Alonso é o principal alvo do Atlético no momento.

Alonso jogou pelo Atlético de 2020 a 2022. Ele fez 132 jogos e conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e três campeonatos mineiros.

