São Paulo vê Copa América como ‘vitrine’ para vender James

O São Paulo ainda busca o que fazer com James Rodriguez. Afinal, fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, o colombiano busca um novo clube, e o Tricolor tenta fechar um bom negócio para encerrar a novela. Para isso, o clube aposta que a Copa América seja uma boa vitrine para conseguir vender o jogador.

A Copa América deste ano vai acontecer nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho. James Rodríguez é um nome praticamente certo na seleção colombiana. Caso confirmado, o São Paulo aposta em grandes atuações do meio-campista para atrair interessados em seu futebol.

Ele deve se apresentar ao elenco que iniciará preparação na cidade de Barranquilla entre a última semana de maio e a primeira de junho. Contudo, o grande objetivo do jogador era chegar com minutos em campo e com ritmo de jogo. Algo que não vai acontecer.

São Paulo não tem interesse em manter James

James tem contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho de 2025. Neste momento, o meia ganha, por mês, mais de R$ 1 milhão. Contudo, sequer aparecia na lista de relacionado por Luis Zubeldía para as partidas. O Tricolor vê que não é viável manter um atleta tão caro no elenco, já que não vem sendo utilizado.

Com o técnico argentino, ele entrou apenas no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato brasileiro. Após o Choque-Rei, ele parou de estar na lista de relacionados por Zubeldía. O atleta cafeteiro chegou a pedir a rescisão de contrato com o clube até o Campeonato Paulista, mas reconsiderou e tentou renascer no clube.

Aliás, antes da partida contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu indícios que a passagem do colombiano no MorumBIS estava perto do fim.

“É um jogador com contrato no São Paulo, mas está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Agora vai ter a Copa América, ele vai ser convocado, e a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta. A partida (para outro clube) tem que ser boa para o atleta e principalmente pra a instituição”, disse Casares.

