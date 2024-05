CBF define arbitragem para Amazonas x Flamengo

Amazonas e Flamengo disputam na quarta-feira (22) o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília), a CBF escalou Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, como o árbitro da partida.

Os assistentes de Ramon Abatti Abel serão: Daniel Paulo Ziolli, de São Paulo, e Gizeli Casaril, de Santa Catarina. Já no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Pernambuco.

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo precisa apenas do empate para carimbar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Em casa de vitória do time mandante por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.

