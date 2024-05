Ídolo do Palmeiras relata emoção após nascimento da filha: ‘transformando nosso mundo’

O fim de semana foi especial para o atacante Dudu, do Palmeiras. Afinal, nesse sábado (18), nasceu Esther, fruto do relacionamento do atacante com a empresária Paula Caroline.

De acordo com o portal “Extra”, a primeira filha do casal nasceu por cesariana. O jogador, aliás, usou as redes sociais para falar da emoção da chegada da criança.

“Nossa pequena Esther chegou, transformando nosso mundo com sua presença. Sua mãe e eu estamos emocionados e cheios de expectativas para essa nova etapa. Estaremos ao seu lado em cada desafio e celebração, compartilhando amor e apoio incondicional”, escreveu o jogador.

A mulher do jogador, aliás, também usou as redes sociais para comemorar a chegada da criança. “Filha, você chegou e transformou o meu mundo. Você é a resposta das minhas orações, a minha alegria e o amor que eu nunca imaginava ser possível. Bem-vinda, Minha Esther. Minha Hadassa”, publicou Paula.

Dudu e Carol se casaram em novembro de 2022. Esse é o segundo casamento do atleta. No primeiro, ele ficou junto com Mallu Ohanna por 11 anos e teve dois filhos: Cauê, 13 anos, e Pedro, de 11.

Em 2020, em momento bastante turbulento, eles anunciaram a separação e a mulher chegou a acusar Dudu de agressão física. O atleta foi inocentado em inquérito da Polícia Civil de São Paulo.

