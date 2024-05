Chelsea anuncia saída do técnico Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino conseguiu levar o Chelsea a uma vaga em competições europeias - Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images - (crédito: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

O Chelsea anunciou, nesta terça-feira (21), que o técnico Mauricio Pochettino está de saída do clube, depois de as duas partes terem chegado a um acordo amigável pela rescisão do contrato.

De acordo com informações da imprensa inglesa, o clube londrino está no mercado em busca de um treinador jovem. Sebastian Hoeness, do Stuttgart, Michel, do Girona, Kieran McKenna, do Ipswich Town, e Enzo Maresca, do Leicester, são alguns dos nomes que estão no radar.

Dessa maneira, Mauricio Pochettino, de 52 anos, deixa o Chelsea após um ano e agradeceu pela passagem no clube londrino.

“Obrigado pela oportunidade de fazer parte da história deste clube. O Chelsea está agora bem posicionado para continuar a evoluir na Premier League e nas competições europeias nos próximos anos”, disse o treinador.

