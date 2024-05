Botafogo-SP x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em Ribeirão Preto, nesta quinta-feira (23/5) jogam Botafogo-SP e Palmeiras. A partida no Estádio Santa Cruz começa às 19h (de Brasília), valendo pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu em casa, na ida, por 2 a 1, o Verdão joga pelo empate. Já o Botafogo de Ribeirão Preto precisa vencer por um gol paa levar aos pênaltis, ou dois gols para avançar às oitavas de forma direta. O jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h30 (de Brasília), com um esquenta sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.