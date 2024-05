Romarinho e Grohe se emocionam em despedida do Al-Ittihad

Bandeirão da torcida do Al-Ittihad em homenagem aos brasileiros que estão de saída do clube - Foto: Divulgação/Al Itihad - (crédito: Divulgação/Al Itihad)

Os brasileiros Marcelo Grohe e Romarinho tiveram uma despedida emocionante do Al-Ittihad. Após o anúncio feito pelo clube da Arábia Saudita na última segunda-feira (20), de que os atletas iriam deixar a equipe, o goleiro e o atacante receberam homenagens nesta quinta-feira (23) antes da bola rolar para a partida contra o Damac, pelo Campeonato Saudita.

Romarinho chorou em sua despedida, principalmente após homenagens da torcida, que exibiu um bandeirão para os brasileiros que sairão do clube.

Veja o vídeo da despedida de Romarinho e Marcelo Grohe:

Marcelo Grohe deixa o Al-Ittihad após cinco temporadas. O goleiro de 37 anos não atua desde fevereiro, quando foi excluído pela equipe da lista que atua no Campeonato Saudita. A decisão aconteceu devido ao limite de estrangeiros, que é de oito, e o clube, no momento, tem 10 no elenco.

No início do ano, Grohe chegou a negociar e quase acertar com o Al-Shabab, também da elite do futebol saudita. O goleiro ex-Grêmio soma 141 jogos com a camisa do Al-Ittihad e conquistou dois títulos: o Campeonato Saudita da temporada passada e a Supercopa de 2023.

Por outro lado, Romarinho está há quase seis anos no Al-Ittihad e foi titular do ataque nesta temporada. Ele também tem dois títulos no clube: o Campeonato Saudita da temporada passada, e a Supercopa de 2023. Dessa maneira, o atacante ex-Corinthians disputou 226 jogos, marcou 105 gols e anotou 29 assistências.

Além das saídas de Grohe e Romarinho, o clube demitiu o treinador Marcelo Gallardo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.