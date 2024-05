Santos perde para o América-MG e pode deixar a liderança da Série B

Deu Coelho no jogo contra o Peixe em duelo de Série A na Série B. O Santos visitou o América-MG nesta sexta-feira, pela sétima rodada da segunda divisão nacional, mas perdeu por 2 a 1 para o time de Belo Horizonte. Em jogo disputado na Arena Independência, os donos da casa marcaram com Renato Marques e Juninho, enquanto Willian Bigode balançou as redes para o clube alvinegro.

Dessa forma, com o resultado, o Santos conhece sua segunda derrota e segue com 15 pontos, ainda na liderança do torneio. O Peixe, contudo, pode perder a primeira colocação até o fim da rodada. O América-MG, por sua vez, empatou em pontos com o time de Fábio Carille e, neste momento, está na segunda colocação.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi animada e com polêmica na capital mineira. O Santos começou e teve chance logo de cara com Gil, mas o defensor mandou para fora. Logo depois, aos 14 minutos, o lance que gerou discórdia. O goleiro João Paulo recebeu bola recuada e tentou limpar a marcação do atacante Renato Marques. O arqueiro santista, porém, sentiu dores e ficou caído. Renato pegou a bola e fez o gol. Os santistas reclamaram de falta de fair play, e o árbitro mandou o jogo seguir e validou o gol, que, pela regra, não teve irregularidade. O goleiro saiu com dores na região tendínea. Aos 29, contudo, veio o empate do Peixe, com Willian Bigode, que completou belíssima assistência de Escobar. A partir daí, as duas equipes tiveram pelo menos uma boa chance, mas ninguém balançou as redes.

Segundo tempo

A etapa final teve um pouco menos de emoção, mas também teve bola na rede. Em partida menos movimentada que os 45 minutos iniciais, o Coelho chegou ao gol da vitória com o capitão Juninho, aos 21. Benítez achou belíssimo passe para o camisa 8 dentro da área, que bateu no canto de Gabriel Brazão. Antes, contudo, o time de Minas Gerais já havia acertado a trave e obrigado o goleiro santista a fazer boa defesa. O Peixe, por sua vez, não conseguiu criar tanto. A melhor chance foi já nos acréscimos, com Gil, que parou em defesa espetacular do goleiro dentro da pequena área. O bandeirinha, contudo, marcou impedimento na jogada. O Santos até tentou ensaiar uma pressão no fim, mas não conseguiu o empate.

Sequência

América-MG e Santos terão a semana inteira de folga e voltam a campo somente nos primeiros dias de junho. O Peixe encara o Botafogo-SP, em casa, no dia 3, enquanto o Coelho joga contra o Paysandu, no dia 4, fora de casa. As duas partidas acontecem pela Série B.

AMÉRICA-MG 2 X 1 SANTOS

Brasileirão Série B 2024 – Sétima rodada

Data: 24/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (BH)

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique (Daniel Borges, 15’/2ºT), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés (Benítez, 9’/2ºT); Fabinho (Vitor Jacaré, 15’/2ºT), Renato Marques (Brenner, 27’/2ºT) e Adyson (Felipe Azevedo, 28’/2ºT). Técnico: Cauan de Almeida

SANTOS: João Paulo (Gabriel Brazão, 17’/1ºT); JP Chermont (Hayner, 38’/2ºT), Gil, Joaquim e Escobar; Diego Pituca, Rincón (Nonato, 38’/2ºT), Giuliano e Otero (Serginho, 28’/2ºT); Weslley Patati (Patrick, 29’/2ºT) e Willian Bigode. Técnico: Fábio Carille

Gols: Renato Marques, 14’/1ºT (1-0); Willian Bigode, 29’/1ºT (1-1); Juninho, 21’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartão Amarelo: Adyson, Marlon, Éder, Benítez (AME); Willian Bigode, Fábio Carille (SAN)

Cartão Vermelho: –

