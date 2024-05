Romário e Marcos Braz são investigados por suposto esquema de corrupção

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o senador Romário (PL-RJ) e o vereador do Rio Marcos Braz (PL) por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os dois, atualmente, possuem relação com o futebol.

O inquérito foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de maio. Com as investigações, há indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As informações é do portal “Uol”.

Delação premiada

Segundo o empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, autor da delação premiada, Braz era o responsável pelo recolhimento de valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para “favorecimento ilícito de Romário”.

Além disso, ele ainda afirmou que os pagamentos ocorreram durante o período (janeiro de 2015 e março de 2016) em que Braz esteve na Secretaria Municipal de Esportes do Rio. Braz, aliás, foi indicado ao cargo por Romário.

Em nota, Romário se defendeu da acusação

“O senador Romário não responde pelas ações do secretário (Braz) no exercício de suas funções. Ele reafirma sua confiança na Justiça e no inquestionável arquivamento da investigação”, disse o Baixinho.

Romário e Marcos Braz no cenário do futebol

Atualmente, Romário é presidente do America, que disputa a segunda divisão do futebol carioca. Além disso, o ex-jogador da Seleção está inscrito na Série A2 como jogador. Por outro lado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, é o grande nome rubro-negro na pasta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.