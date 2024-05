Marcelo diz que teve ‘sorte’ em golaço pelo Fluminense: ‘Tem que improvisar’

Fluminense x Alianza - 29/05/2024..Rio de Janeiro, RJ - 29/05/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Alianza esta noite no Maracan.. pela 6.. rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da Am..rica 2024,.FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

Na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, Marcelo voltou a protagonizar mais um lance bonito para delírio da torcida. Assim, o lateral tabelou por dentro e marcou um golaço no triunfo que garantiu a invencibilidade tricolor no Grupo A da Libertadores, um fato inédito na história do clube.

Após o apito final, o lateral-esquerdo brincou sobre a boa fase que vive, com direito a mais um belo gol, assim como foi contra o Cerro Porteño, também no Maracanã.

“É sorte. Tive sorte de bater bem na bola. O Cano fez um-dois, me entendeu. É sorte”, disse.

Dessa forma, a bonita jogada aconteceu quando os comandados de Fernando Diniz passavam por apuros na partida. Aos seis minutos, do segundo tempo, o time peruano vencia por 2 a 1, quando Marcelo carregou a bola por dentro e tabelou duas vezes. Primeiro com John Kennedy e, depois, com Germán Cano, até entrar na área e acertar a bomba de trivela.

“A gente sabe que todo jogo é difícil, tem que improvisar. Entendemos o que tinha que fazer. Eles tiveram chance de fazer o gol no primeiro tempo. Tivemos no segundo tempo. Tivemos a oportunidade de reverter o placar, o que treinamos aconteceu”, analisou o lateral.

Por fim, na próxima segunda-feira (3), a Conmebol vai realizar o sorteio que vai definir o adversário do Fluminense nas oitavas de finais da Libertadores. Antes disso, no sábado (1), às 18h30 (de Brasília), o Tricolor volta a campo para enfrentar o Juventude, pelo Brasileiro, também no Maracanã.

