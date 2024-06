Cuiabano celebra fase no Botafogo e elogia Artur Jorge: ‘Me sinto confortável’

Cuiabano aos poucos vem ganhando sequência e se firmando no Botafogo. O lateral-esquerdo está no clube desde abril e já parece estar completamente adaptado. O jogador foi um dos destaques na vitória diante do Corinthians por 1 a 0 Neo Química Arena.

“Sensação muito boa, né? Partida perfeita é muito raro, mas considero que fiz uma excelente partida, principalmente por não termos sofrido gol”, disse Cuiabano ao “ge”.

Formação de Artur Jorge no Botafogo

Cuiabano é formado nas categorias de base do Grêmio e agora está iniciando uma nova trajetória no Glorioso. O lateral alvinegro, que trabalhou durante muito tempo com Renato Gaúcho, afirmou estar confortável no sistema tático de Artur Jorge.

“O mais desafiante foi adaptar a formação com o Mister. Afinal, é um pouquinho diferente do que eu trabalhava com o professor Renato. Mas já estou 100%. Me sinto muito confortável dentro do sistema proposto. Óbvio que todo jogo, dia e treino há cobranças para evoluir, mas estou muito feliz também por estar bem física e mentalmente”, afirmou Cuiabano.

O Botafogo agora só entra em campo na próxima semana. Afinal, os jogos do futebol brasileiros foram paralisados por conta da Data-Fifa. O Glorioso, dessa forma, só joga no dia 11 de junho, diante do Fluminense, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão.

