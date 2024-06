Flamengo lança ‘camp’ inédito nos Estados Unidos

Em busca de internacionalizar cada vez mais a sua marca, o Flamengo lança “camp” inédito em Orlando, nos Estados Unidos. O Flamengo Soccer Camp, programa de treinamento intensivo de futebol para crianças e jovens de 6 a 17 anos (nascidos entre 2006 e 2017), acontecerá fora do país pela primeira vez. O evento será em julho, período de verão e férias escolares no país.

No início do ano, aliás, o time principal do clube carioca realizou pré-temporada na cidade norte-americana.

“O Flamengo é a principal marca esportiva do Brasil, tanto por suas conquistas quanto pela grandiosidade da Nação Rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores apaixonados. Vemos no trabalho de internacionalização um processo importante para crescer ainda mais a força da nossa marca. Neste cenário, o Flamengo Soccer Camp é mais um passo importante. No começo do ano, fizemos a pré-temporada de nosso time profissional nos EUA e, agora, lançamos a primeira turma do projeto na Flórida”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

“Não temos dúvida de que a metodologia e os valores do Flamengo vão criar raízes importantes. Assim, conquistando cada vez mais apaixonados pelo nosso Flamengo também no exterior”, completou.

Flamengo Soccer Camp

O Flamengo Soccer Camp levará aos amantes do soccer a metodologia da Escola Flamengo. Criada em 2000,é o maior projeto de escolinhas de base do Brasil, com 280 unidades espalhadas por todo país. Aliás, foi de uma dessas escolinhas que saiu o craque Vinicius Jr, que, hoje, defende a Seleção Brasileira e o Real Madrid. Além dos brasileiros, os jovens que moram na região terão a chance de poder vivenciar uma semana de Brazilian Soccer Skills (habilidades do futebol brasileiro).

