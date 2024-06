Time da Série D do Brasileiro terá dupla jornada no mesmo dia

“Diante do pedido do Democrata SL para jogar a partida do Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo domingo, contra o Nacional, e do conhecimento prévio do clube sobre os conflitos de datas com a participação da Série D, a Federação Mineira de Futebol entende que o clube optou pela situação dos dois jogos no mesmo dia por competições diferentes. Ademais, a equipe tem ciência que deve enviar formações distintas nos dois jogos, com equipes A e B e sem uso dos mesmos atletas”, diz a FMF.