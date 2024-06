São Paulo espera ter Wellington Rato contra o Internacional

O São Paulo espera contar com o meia-atacante Wellington Rato no duelo contra o Internacional. As equipes se enfrentam no dia 13 de junho, às 20h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do jogador é considerado um reforço importante na comissão técnica de Zubeldía.

Wellington Rato está fora desde a estreia na Libertadores, contra o Talleres, em Córdoba, quando sofreu lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e uma entorse. Aliás, ele perdeu os últimos 14 embates do São Paulo. Ainda não é possível saber se ele está pronto para estar novamente na lista de relacionados. Contudo, existe a expectativa que isso aconteça contra o Internacional.

Atualmente Rato vem aprimorando a forma física no CT da Barra Funda antes de voltar a ser relacionado. O jogador já completou os trabalhos de fisioterapia e agora foca em readquirir condicionamento para chegar no mesmo nível do restante do elenco.

O meia-atacante era titular absoluto antes da lesão e tinha papel fundamental na equipe. Assim, Zubeldía vive a expectativa de ter um jogador tão importante de volta. O treinador ainda não pôde contar com o atleta em nenhum jogo desde que chegou, mas tem muitas avaliações positivas sobre Wellington Rato.

Apesar de estar afastado dos gramados há dois meses, Wellington Rato segue como um dos líderes em assistência no São Paulo, com três passes para gol, ao lado de Erick, Igor Vinícius e Lucas. Contudo, ao contrário de seus companheiros, o meia-atacante disputou somente nove jogos na atual temporada.

