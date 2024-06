Dirigentes de Botafogo e Fluminense se envolvem em confusão no Nilton Santos

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense no Nilton Santos, dirigentes de ambos os clubes se envolveram em um bate-boca na saída dos camarotes do estádio. Com o resultado, o Alvinegro aumentou a sequência positiva sobre o arquirrival para cinco triunfos consecutivos.

No início da confusão, a comitiva tricolor, que contava com o presidente Mário Bittencourt, deixava o camarote, quando um torcedor alvinegro gritou “freguês, volte sempre”.

Dessa forma, o clima esquentou e aconteceu uma discussão acalorada no local. Até porque os tricolores alegam que torcedores e dirigentes alvinegros fizeram gestos obscenos.

Além disso, a confusão teve sequência até o elevador. Nela, Lucas Sodré, coordenador de licenciamento e material esportivo do Fluminense, fez o gesto de levantar um troféu, uma provocação ao Botafogo.

Em resposta ao ato, Alexandre Costa, diretor de estádios do Botafogo, correu em direção à comitiva tricolor, gesticulou e gritou com o mandatário do Fluminense. Por fim, os seguranças conseguiram controlar os ânimos exaltados.

