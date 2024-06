Alemanha e França são donas das camisas mais valiosas da Eurocopa

A Alemanha e a França dividem o posto das seleções que mais lucram com suas camisas na Eurocopa. Tal informação é oriunda de um estudo da empresa DBRS com relação aos seus vínculos com as fornecedoras de material esportivo. As campeãs mundiais arrecadam 54 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) apenas com essa renda.

Importante destacar que na análise há a influência da probabilidade de as equipes vencerem a Eurocopa no montante a ser pago a cada seleção. Além disso, a tradição em competições e a popularidade dos jogadores também são motivos de interferência.

Alemanha deseja quebrar jejum de 28 anos

A seleção germânica é a maior vencedora da Eurocopa ao lado da Espanha, com três títulos. Contudo, não vence o torneio há 28 anos. Por isso, vai tentar aproveitar o fator casa para quebrar essa indigesta marca. A competição ainda marca a despedida do meio-campista Toni Kroos dos gramados. Um dos últimos remanescentes do título da Copa do Mundo de 2014 é uma motivação a mais. Inclusive, estreou nesta edição com o pé direito ao vencer a Escócia por uma goleada por 5 a 1.

França é a grande favorita a vencer a Eurocopa

A seleção francesa é a principal candidata a conquistar a Euro. Afinal, conta com uma geração talentosa, com um dos elencos melhores qualificados no mundo. O histórico recente positivo em Copas do Mundo também é um indício favorável.

Isso porque foi finalista nos dois últimos Mundiais, com um troféu e um vice-campeonato. Especificamente na Eurocopa, a França é bicampeã, mas não vence há 24 anos.

Veja as cinco camisas mais valiosas da Eurocopa

Alemanha – 54 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) França – 54 milhões de euros (aproximadamente R$ 310 milhões) Inglaterra – 43 milhões de euros (pouco mais de R$ 249 milhões) Itália – 38 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) Portugal – 20 milhões de euros (equivalente a R$ 116 milhões)

