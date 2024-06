Botafogo repete bom início no Brasileirão e luta para ter fim diferente com Artur Jorge

O Botafogo vem tendo um bom início no Brasileirão. Afinal, os jogadores alvinegros têm embalado vitórias e estão na primeira colocação. O momento positivo, por outro lado, não é uma exclusividade do atual elenco. Na edição passada, os comandados de Luís Castro também tiveram um início promissor no campeonato.

LEIA MAIS: Mesmo assumindo a liderança, Artur Jorge analisa atuação abaixo do Botafogo

Brasileirão 2023 x Brasileirão 2024

Artur Jorge está há pouco tempo no Botafogo e já vem conseguindo resultados expressivos. Sob comando do técnico português, os jogadores alvinegros conquistaram seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas no Brasileirão de 2024, totalizando um aproveitamento de 70%.

No entanto, Luís Castro também teve bons números nas primeiras nove rodadas da edição passada. Afinal, foram sete vitórias conquistadas e apenas duas derrotas sofridas, totalizando um aproveitamento de 77,7%. O Glorioso, na época, também estava na liderança do campeonato.

Passado do Botafogo

O Botafogo disparou no início do Brasileirão de 2023. No entanto, caiu de rendimento no segundo turno e deixou de conquistar um título expressivo na temporada. O Glorioso agora tem mais uma chance de ser campeão com Artur Jorge. O técnico português, por sinal, afirma que não se apega ao passado e diz ter um mental muito positivo.

“Eu tenho essa questão muito bem resolvida também sobre aspecto mental. Digo isso com muita clareza porque tive algumas conversas com os jogadores. Eu não me alongo muito no que é o passado. Não me prendo ao que ficou para trás. O fato de termos jogo de três em três dias faz tudo passar muito rápido”, disse Artur Jorge no programa “Seleção SporTV” de quinta-feira (13/06).

O Botafogo agora entra em campo nesta quarta-feira (19/06), diante do Athletico-PR, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do Glorioso. Afinal, os jogadores alvinegros saem da liderança em caso de uma derrota.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.