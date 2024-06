Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), às 20h, no Castelão. Ambas as equipes vivem momentos negativos, já que vêm de sequência de derrotas na competição. O Leão do Pici se encontra na 12ª colocação, com dez pontos. Por outro lado, o Imortal está dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com seis.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusivamente do Premiere.

Como chega o Fortaleza

O principal objetivo do time nordestino é dar uma resposta rápida após derrota de goleada por 5 a 0 para o Cuiabá. Exatamente no último compromisso do Leão do Pici na Série A. Antes disso, a equipe sofreu outro resultado negativo, mas para o Bahia.

O técnico Vojvoda terá problemas para escalar o time titular. Isso porque o comandante argentino terá oito desfalques. O zagueiro Brítez e o centroavante Renato Kayzer vão cumprir suspensão depois de receber o cartão vermelho na última partida do Fortaleza. Além disso, Dudu, Marinho e Moisés estão machucados. Já Kervin e Kuscevic vão disputar a Copa América com as seleções da Venezuela e Chile, respectivamente.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho foi atuar em Cariacica como mandante, em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a maior parte do público era de torcedores do Botafogo, que venceu os gaúchos por 2 a 1, no último domingo (16). Ao todo, a equipe passa por um período de quatro derrotas consecutivas.

O atacante Everton Galdino não está disponível, pois cumprirá suspensão. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo. O centroavante Diego Costa é outra baixa por uma contusão muscular na coxa esquerda. Em contrapartida, Kannemann volta a ser opção e Rodrigo Caio já está regularizado. Ou seja, há a expectativa de que ele faça a sua estreia pelo Grêmio contra o Fortaleza.

FORTALEZA X GRÊMIO

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: 19/6/2024, às 20h00(de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Tomáz Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Vojvoda.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

