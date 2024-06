Pedrinho expõe dívida do Vasco com Payet: ‘SAF está quebrada’

O presidente Pedrinho celebrou a vitória do Vasco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), com a aprovação do Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário. No entanto, o mandatário não deixou de falar sobre as questões administrativas do clube e revelou que tem uma dívida com o francês Dimitri Payet, que ainda não recebeu luvas de março.

Leia mais: Pedrinho revela proposta do Vasco por Coutinho

“A SAF está quebrada. Tem gente preocupada com aporte. A SAF está quebrada, e eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. Minha relação com o Payet é ótima. A dívida com Payet é de março, não fui eu quem fiz. A SAF foi criada justamente para dar estabilidade por meio de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passa saúde financeira pro clube. Isso não aconteceu — disse Pedrinho, que complementou:

“As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Já estamos estruturando financeiramente o clube. Honrando com salários em dia. Vamos fazer isso até o fim do ano. Estou levando responsabilidade”, pontuou.

Inclusive, Pedrinho ratificou que o camisa 10 não está insatisfeito com o atraso de pagamento e só não fica no Vasco no dia que pedir para sair.

“Payet nunca teve um pingo de problema. Muito pelo contrário. A relação é ótima. Identificamos a questão das dívidas, não só com ele, mas com outros empresários. Algumas luvas já consegui pagar”,, destacou.

Pedrinho sobre novo CEO

Aliás, Pedrinho e seus pares buscam soluções para contratação de novo CEO. No momento, a SAF do Vasco opera normalmente, com três integrantes no Conselho de Administração, mas ainda sem um novo CEO após a saída de Lucio Barbosa. O diretor Pedro Martins toca o futebol.