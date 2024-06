Rossi agradece elogio de ex-goleiro do Flamengo

Depois do ex-goleiro Raul Plassmann fazer elogios ao goleiro Rossi no empate do Flamengo diante do Athletico, na Ligga Arena, o argentino retribuiu e agradeceu ao apoio do ídolo do clube. Além disso, destacou empenho nas próximas partidas.

“Muito feliz em poder receber essas palavras de um grande ídolo do Flamengo. Agradeço ao Raul pelo carinho e espero poder escrever uma história tão bonita quanto a dele no clube. De ser e representar o Flamengo ele entende muito bem”, disse.

O atual goleiro do Flamengo prometeu que o espírito de luta demonstrado para impedir a derrota que parecia certa será uma constante até o fim do ano.

“O tamanho do clube, a exigência e todo o carinho que recebemos do torcedor nos faz não desistir de nenhuma bola e buscar força nas adversidades. O torcedor merece, e o nosso trabalho é muito forte no dia a dia. Levaremos esse espírito aguerrido até o final da temporada. Lutaremos pelos nossos sonhos e da nossa torcida até a última gota de suor”, destacou.

Ídolo do Flamengo

Raul é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Afinal, ele fez parte da geração vitoriosa da década de 80 e conquistou nove títulos pelo clube, incluindo três Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. O ex-goleiro é lembrado com muito carinho pelos torcedores rubro-negros até os dias de hoje.

Momento de Rossi

Rossi está no Flamengo desde julho de 2023. No entanto, ele só ganhou sequência e se firmou como titular depois da chegada de Tite. O goleiro tem 40 jogos disputados sob comando do técnico e tem protagonizado atuações seguras debaixo das traves.

O Flamengo agora entra em campo na próxima quinta-feira (20/06), diante do Bahia, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, os jogadores rubro-negros podem retornar para liderança em caso de uma vitória. O time de Tite está na segunda colocação do campeonato.

