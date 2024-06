Bernard passa por exames médicos em sua apresentação no CT do Atlético-MG

Após tirar alguns dias de folga na volta ao Brasil, o meia-atacante Bernard apresentou-se no Atlético-MG nesta quarta-feira (19). O jogador esteve no centro de treinamento do clube para realização de exames médicos e testes físicos.

O Galo recebeu autorização do Panathinaikos para que o meia possa frequentar suas instalações e realizar as atividades físicas antes do dia 30 de junho, data que marca o fim de contrato do jogador com os gregos. Assim, poderá estar melhor condicionado quando tiver apto a entrar em campo e reestrear.

Além das obrigações em seu primeiro dia após o retorno ao Galo, Bernard também reencontrou velhos conhecidos de sua primeira passagem. Um deles é o atual diretor Victor Bagy, que atuou junto com o meia.

Bernard também conheceu o técnico Gabriel Milito, que lhe deu um abraço efusivo. Quem também apareceu no CT para recepcioná-lo foi o presidente Sérgio Coelho.

Bernard pode jogar pelo Atlético após o dia 10 de julho

Contudo, apesar de antecipar a realização de exames e as atividades físicas, Bernard só poderá atuar pelo Atlético a partir do dia 10 de julho. A data marca a abertura da janela de transferências no Brasil e o período no qual as inscrições podem voltar a serem realizadas.

O meia-atacante está de volta ao clube mineiro após dez anos atuando no futebol europeu. Bernard ganhou a Libertadores em 2013 e entrou para o seleto grupo de ídolos do Galo. Na última temporada, levantou troféu pelo Panathinaikos. Ele assinou pré-contrato para voltar ao Atlético em fevereiro.

Bernard é o único reforço anunciado pelo Galo para a sequência da temporada. Contudo, o clube mineiro está em negociação avançada pelo zagueiro Junior Alonso, do Krasnodar, da Rússia, e com o volante Fausto Vera, do Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.