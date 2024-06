Bélgica perde caminhão de gols, mas vence por 2 a 0 e respira na Euro

Belgium's midfielder #08 Youri Tielemans (C) celebrates with Belgium's defender #21 Timothy Castagne (R) and Belgium's forward #10 Romelu Lukaku (L) after scoring the opening goal during the UEFA Euro 2024 Group E football match between Belgium and Romania at the Cologne Stadium in Cologne on June 22, 2024. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Bélgica não sentiu a pressão e venceu a Romênia por 2 a 0 neste sábado (22), na RheinEnergieStadion e venceu sua primeira partida nesta Eurocopa. Os belgas perderam um caminhão de gols, mas conseguiram balançar as redes com Tielemans, logo no primeiro minuto da partida e com Kevin de Bruyne, na reta final do jogo. Os romenos chegaram a assustar, mas pararam em uma grande exibição do goleiro Casteels.

Com o resultado, a Bélgica assumiu a liderança do Grupo E, enquanto a Romênia está na segunda colocação. Contudo, Eslováquia e Ucrânia, as outras duas seleções da chave, também estão com três pontos. Assim, com os quatro países empatados com a mesma pontuação, a definição das classificadas ficará para a última rodada.

Bélgica começa com tudo

A Bélgica entrou em campo sabendo que apenas a vitória importava para se manter na Eurocopa. Assim, decidiu entrar com tudo em campo. Logo no primeiro minuto, a seleção belga abriu o placar com um belo gol de Tielemans, de fora da área e explodindo a torcida presente na Alemanha. Os romenos tentaram responder à altura, mas o zagueiro Burca parou em grande defesa do goleiro Casteels aos 4 minutos. A partir daí só deu os Diabos Vermelhos, que tiveram chances com De Bruyne, Doku e principalmente Lukaku. Contudo, o centroavante não caprichou nas finalizações. Mesmo assim, a Bélgica conseguiu ir para o intervalo com a vantagem.

Caminhão de gols perdidos no segundo tempo

O segundo tempo entregou muita emoção, mas também muitos gols perdidos. A Romênia voltou melhor no segundo tempo e teve duas boas chances nos primeiros minutos. Dennis Man parou no goleiro, enquanto Mihaila chutou por cima da meta. Contudo, não demorou muito para a Bélgica retomar o controle da partida. Kevin de Bruyne teve ao menos três grandes chances de fazer o segundo, mas ou parou no goleiro ou errou o último passe e desperdiçou a oportunidade. A seleção belga chegou a marcar o segundo gol com Lukaku, mas o centroavante estava em posição de impedimento. Pelo outro lado, os romenos começaram a enxergar que poderiam buscar ao menos o empate e começaram a se sentir mais a vontade em campo. A melhor chance aconteceu com Dennis Man que saiu na cara do gol, mas parou em um milagre de Casteels.

De Bruyne garante a vitória

Com muitos gols perdidos, o jogo começou a ficar perigoso para a Bélgica, que assistia a Romênia começar a se sentir a vontade na partida. Contudo, quando uma pressão estava prestes a começar, os belgas selaram o caixão. Em tiro de meta batido por Casteels, a bola passou por toda a defesa romena e sobrou para Kevin de Bruyne, que se jogou na bola e, de carrinho, marcou o segundo gol belga. Nos minutos finais, a Bélgica ainda perdeu mais umas quatro oportunidades, mas nada que fizesse tanta falta. Assim, os Diabos Vermelhos garantiram sua primeira vitória na Eurocopa, se mantendo vivo na competição e embolar de vez o Grupo E.

BÉLGICA 2X0 ROMÊNIA

2ª Rodada do Grupo E da Eurocopa-2024

Data: 22/6/2024

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Theate (Debast, 31’/2ºT), Tielemans (Mangala, 26’/2ºT), Onana, De Bruyne e Doku (Carrasco, 26’/2ºT); Lukébakio (Trossard, 10’/2ºT) e Lukaku, . Técnico: Domenico Tedesco.

ROMÊNIA: Nit?; Ratiu (Sorescu, 43’/2ºT), Dr?gusin, Bancu e Burc?; Marius Marin (Olaru, 22’/2ºT), R?zvan Marin, Stanciu, Man; Dr?gus (Alibec, 35’/2ºT), Mih?il? (Hagi, 22’/2ºT). Técnico: Edward Iord?nescu.

Gols: Tielemans, 01’/1ºT (1-0); De Bruyne, 33’/2ºT (2-0)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Lukébakio (BEL); Bancu, Marius Marin (ROM)

Cartões Vermelhos:

