Rodrygo ‘guarda’ a ’10’ para Neymar, mas assume holofotes na Seleção

Rodrygo não esconde a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Brasil. Em entrevista coletiva neste sábado (22), em Los Angeles, cidade da estreia da Seleção na Copa América, o atacante disse estar pronto para a pressão.

“É uma honra vestir a camisa mais pesada da história do futebol. Sei da enorme responsabilidade, mas assumo essa responsabilidade. Vestir a 10 é uma honra e um prazer. Sei da minha responsabilidade, que os olhos do mundo vão estar em mim com essa camisa. É estar preparado para fazer as coisas bem e estar à altura do que esperam”, iniciou.

“Nosso papo dentro do vestiário é dividir responsabilidades. Não deixaremos as coisas em cima de um ou dois. Cada um vai assumir sua parcela, para o grupo ser cada vez mais forte e para chegarmos no nosso objetivo”, acrescentou.

Contudo, Rodrygo salientou que está como uma espécie de guardião da camisa 10 para Neymar, que atua pelo Al Hilal e se recupera de lesão no joelho esquerdo. A CBF, aliás, pretende voltar a convocar o jogador assim que ele estiver recuperado. Desse modo, Neymar teria “devolvida” a 10, camisa que vestiu nas últimas Copas do Mundo.

“A gente estava se falando ontem (sexta). Sempre deixo claro para o Neymar que, por mais que eu esteja com a 10, a camisa é dele. Só estou substituindo por um momento, pois estamos esperando tê-lo aqui de volta”, ressaltou.

“Sempre vou falar do Neymar com um sorriso no rosto. Ele é meu ídolo e o cara que mais gosto de assistir jogando futebol. Sei que ele deve vir aqui ao hotel algum dia, então vou pegar algumas dicas. É o melhor que a gente tem, então é sempre bom aprender com os melhores”, concluiu.

O Brasil segue seus treinos no complexo da Universidade da Califórnia, uma das bases oficiais da Copa América. Os comandados de Dorival Júnior terão mais duas atividades no local até a estreia pelo Grupo D diante da Costa Rica, na próxima segunda-feira (24), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, localizada na região metropolitana de Los Angeles.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.