São Paulo encontra dificuldades para ‘sustentar resultados’ no Brasileiro

O São Paulo engatou sua pior sequência desde a chegada de Luis Zubeldía e ligou o alerta para o restante da temporada. Após somar dois pontos de 12 possíveis, o Tricolor terá de tirar muitos aprendizados das partidas recentes. O que mais preocupou a torcida foi a dificuldade da equipe de sustentar resultados.

Tanto contra o Corinthians quanto contra o Vasco, o Tricolor Paulista abriu o placar logo nos primeiros minutos. Contudo, após marcar o primeiro gol, a equipe caiu de rendimento, se acomodando com o placar e levando o empate contra o Timão e a virada diante do Cruz-Maltino.

A postura dos jogadores após sair na frente do placar vem preocupando a torcida e a comissão técnica. Contra o Vasco, por exemplo, o São Paulo apresentou um futebol para fazer mais gols, só que o desempenho caiu logo após o tento de André Silva. Diante do Corinthians, o Tricolor abdicava de atacar sempre que estava na frente do placar.

Os erros cometidos nos últimos jogos, incluindo a derrota para o Cuiabá em pleno MorumBIS, incomodam a comissão técnica. Além disso, frusta os planos do São Paulo que esperava estar brigando na parte de cima da tabela, mas com a sequência negativa, deixou o G-4 e está apenas na nona colocação.

Próximo compromisso do São Paulo

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (27), às 20h, para encarar o Criciúma, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. O que o torcedor espera é que a equipe tenha aprendido com a lição dos últimos jogos. Contudo, para salvar a temporada que tinha tudo para ser de briga por títulos, o Tricolor precisa se recuperar imediatamente.

