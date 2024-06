Botafogo, enfim, faz proposta oficial por Almada

O Botafogo enviou, enfim, nesta terça-feira (25), uma proposta oficial ao Atlanta United pelo meia Almada. A informação é da ESPN. Com o estafe do jogador, o clube da Estrela Solitária já havia acertado salário e tempo de contrato (cinco anos).

Almada, se vestir mesmo a camisa do Botafogo, deve, em seguida, rumar para a Europa, em um dos clubes da Eagle Holding, empresa do acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor. O magnata é um dos donos do Lyon (FRA) e do Crystal Palace (ING), além do Molenbeek (BEL).

Negociante, Textor aposta na boa relação com o Atlanta e sempre prega cautela diante da complexidade desta tratativa. Almada tem contrato com a franquia norte-americana até a metade de junho de 2025. Mas o Botafogo deseja o jogador nesta janela de transferências internacionais, a partir de 10 de julho. Assim, ele é uma das demandas da estratégia traçada entre diretoria e comissão técnica.

Para convencer o Atlanta, o Botafogo desembolsará 20 milhões de dólares (R$ 108,8 milhões), preço que colocará Almada como a contratação mais cara do futebol brasileiro, à frente de Luiz Henrique, também do Mais Tradicional.

“Amamos o jogador, tivemos uma boa conversa com a família dele, mas estamos fazendo isso da maneira correta. Tenho uma boa relação com a liderança do Atlanta United. Não entramos pela porta dos fundos, mas pela porta da frente”, disse Textor, ao avisar que faria uma oferta inicial à franquia da terra do Tio Sam.

Uma das revelações mais promissoras do futebol argentino, Almada é cria do Vélez Sarsfield e, em 2022, sagrou-se campeão mundial, no Qatar, pela seleção argentina.

