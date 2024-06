São Paulo busca voltar a vencer e evitar pior sequência no ano

O São Paulo entra em campo para encarar o Criciúma nesta quinta-feira (27), às 20h, no MorumBIS, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de quatro partidas sem vencer, o Tricolor tem uma grande missão diante de seu torcedor: evitar o começo de uma crise no clube.

Afinal, após ficar 13 partidas sem perder, o São Paulo empatou com Internacional e Corinthians e perdeu para Cuiabá e Vasco. A sequência tirou a tranquilidade de Zubeldía, que de inúmeros elogios, viu o torcedor questionar algumas de suas decisões. Além disso, o Tricolor já repete a pior sequência na temporada. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe empatou com Red Bull Bragantino e Guarani, além de somar derrotas para Ponte Preta e Santos.

Além disso, a sequência negativa frustrou os planos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Afinal, se antes a equipe estava brigando no G4 e sonhando com a liderança, hoje entra em campo contra o Criciúma na 12° colocação.

Por fim, as derrotas seguidas fizeram com que Zubeldía recalculasse a rota do seu planejamento com os jogadores. Nos últimos dois compromissos, o treinador decidiu poupar alguns jogadores e viu o desempenho da equipe cair. Agora, a ideia do Tricolor é ter força máxima com mais frequência, mesmo que, para isso, precise assumir riscos físicos no caso de atletas mais desgastados.

São Paulo quer arrancar antes do retorno de outras competições

Assim, uma vitória do Tricolor é visto como crucial para evitar o começo de uma crise. Além disso, o plano neste momento é arrancar no Brasileiro, antes do retorno de outras competições como a Copa do Brasil e a Libertadores. O São Paulo sabe que quando os outros torneios voltarem, a tendência é que o desempenho no torneio nacional caia um pouco.

