Chave da cidade concedida a Pelé foi leiloada por R$ 10 mil

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (28), às 22h, contra o Paraguai, pela Copa América. E o local da partida tem uma curiosidade: a cidade de Las Vegas já teve Pelé como “cidadão de honra”.

Pelé recebeu a honraria da capital do entretenimento quando jogava com a camisa do New York Cosmos. Na época, inclusive, ele chegou a ganhar a chave simbólica da cidade.

Aliás, o objeto fez parte do acervo do Rei do Futebol até oito anos atrás, no entanto, foi liberada para um leilão organizado pela Juliens. A casa levantou milhões com negociações de objetos pessoais, medalhas e uma miniatura da taça Jules Rimet, conquistada por Pelé em 1970.

A chave da cidade, afinal, foi leiloada junto com um documento. No dia 6 de julho de 2016, 12 lances foram dadas pelo objeto e foi arrecadado R$ 10.700. O vencedor que levou a chave para casa é desconhecido.

Após a morte de Pelé, outros 200 itens ligados ao ex-jogador foram leiloados.

