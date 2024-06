Atacante marca gol ‘à la Ronaldo Fenômeno’ na MLS

O Mercedes-Benz Stadium é um dos palcos que recebe jogos da Copa América nos Estados Unidos. Entretanto, no último sábado (29), foi a Major League Soccer (MLS) que protagonizou, nesse palco, um gol digno do que fez Ronaldo Fenômeno em seu primeiro ano como profissional. Mais especificamente, o famoso gol no Cruzeiro x Bahia onde ele rouba a bola de Rodolfo Rodríguez na acachapante goleada mineira por 6 a 0.

A partida entre Atlanta United e Toronto FC caminhava para seu final e parecia que o empate em 1 a 1 seria o resultado final. Especialmente, quando o goleiro Luka Gavran tinha a pelota sob controle já aos 51 minutos do segundo tempo.

Porém, depois de tomar água ao lado da meta do Toronto, o atacante senegalês Jamal Thiaré ficaria fora do campo de visão do arqueiro e aguardava uma ação errada de Gavran. Algo que, efetivamente, aconteceu. No momento em que o goleiro colocou a bola no chão, pra sair jogando com os pés, Thiaré rapidamente fez a roubada de bola. Com isso, ele bateu para a meta vazia, levando o torcedor a loucura na cidade de Atlanta.

Impacto do gol

Com o resultado, o time que contou com o tento ‘a la Ronaldo Fenômeno’ subiu para a nona posição na Conferência Leste, com 24 pontos, entrando na zona de classificação para um playoff da próxima fase. Além dos sete primeiros avançarem direto para o mata-mata, o 8° e o 9° também passam e definem, através de playoff separado, a última vaga nas quartas em confronto direto.

Curiosamente, quem faria o confronto com o Atlanta United, caso a etapa classificatória terminasse hoje, seria justamente o Toronto FC. Também com 24 pontos, o time canadense está em oitavo na Conferência Leste, mas com uma vitória a mais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.