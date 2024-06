Fabrício lamenta desfalques e enaltece ponto fora de casa

Fabrício foi um dos destaques do Inter no empate com o Criciúma - Foto: Ricardo Duarte/Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional precisou superar muitos obstáculos para conquistar um ponto fora de casa. O Colorado entrou em campo desfalcado para enfrentar o Criciúma, mas mesmo assim conseguiu garantir o empate. Portanto, o goleiro Fabrício enalteceu o resultado, mas lamentou a ausência dos companheiros que poderiam ter ajudado a construir um placar melhor.

Veja as atuações do Internacional contra o Criciúma!

“Sabíamos da dificuldade de jogar aqui, mas saímos com um ponto e temos dois jogos atrasados pela frente. Tenho certeza que com a volta dos atletas lesionados vamos ficar ainda mais fortes para buscar os pontos perdidos”, disse o goleiro Fabrício.

O Internacional entrou em campo com oito desfalques. Os motivos são diversos: jogadores lesionados, suspensos e convocados para a Copa América (casos de Rochet, Borré e Valencia). Apesar disso, o Colorado dominou o primeiro tempo. Assim, saiu na frente com Bruno Henrique. Entretanto, o time perdeu intensidade na etapa final e cedeu o empate. Fabrício foi um dos destaques e evitou a derrota.

Com o empate, o Internacional caiu para décimo lugar, com 18 pontos. O Colorado volta a campo na próxima quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O algoz da semifinal da Libertadores do ano passado vive um momento distinto, ocupa a lanterna do campeonato e chega de seis derrotas consecutivas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.