Neymar ostenta look de luxo e milionário em jogo da Seleção Brasileira

Neymar está afastado dos gramados ainda tratando lesão no joelho esquerdo. No entanto, se ele não tem a oportunidade de dar show dentro das quatro linhas, fora dos gramados tem investido no visual.

O jogador esteve na vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1 sobre o Paraguai, pela segunda rodada da Copa América, e não economizou nas peças que estava usando. Afinal, a soma de tudo que o atleta estava usando passou de R$ 6,5 milhões.

O atleta usou vários acessórios que deixaram seu look caríssimo. Somente o relógio tinha custo de R$ 6.520.000,00 no total. O tênis também não era dos mais baratos: R$ 39.500,00.

Neymar acompanhou a partida em um camarote do Allegiant Stadium, em Las Vegas. Ele estava ao lado do jogador de basquete Jimmy Butler, do Miami Heat, e também com a modelo Winnie Harlow.

Veja os valores de todos os itens usados por Neymar

Boné: R$ 3.575,00

Óculos: R$ 3.950,00

Relógio: R$ 6.520 000,00

Camisa: R$ 6.098,00

Tênis: R$ 39.500,00

Total: R$ 6.573.123,00.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.