Fluminense x Ceará (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A sequência da 12ª rodada do Campeonato promete fortes emoções. Nesta terça-feira (2), Fluminense e Ceará medem forças no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ), às 15h (de Brasília). De um lado, os donos da casa tentam reagir e encostar no G8, enquanto os visitantes estão bem próximos da zona de classificação para a próxima fase.

Com 11 pontos, os Moleques de Xerém somam 14 pontos, quatro atrás do Goiás – atual oitavo colocado. A base do Vozão, por sua vez, tem 16 pontos, em décimo.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (2) terá a transmissão da FluTV, no Youtube.

Como chega o Fluminense

Com uma campanha irregular, os comandados do técnico Rômulo Rodriguez precisam reagir para ainda almejar uma vaga nas quartas de finais. Dessa forma, a categoria vem de derrota para o América-MG, no Sesc Venda Nova, e também tropeçou no Campeonato Carioca, por 1 a 0 para o Boavista. A equipe carioca, portanto, aposta no bom desempenho como mandante para voltar a vencer na temporada.

Como chega o Ceará

Nas últimas duas rodadas, o Vozão não conseguiu sair de campo com a vitória. Assim, foram dois tropeços para Atlético-GO e Grêmio. Além disso, a base da equipe cearense também não venceu pelo Estadual, visto que viu o Tirol surpreender e triunfar por 2 a 1 na última sexta-feira (28). Por fim, ainda com oito rodadas pela frente, o foco é tentar entrar e se consolidar no G8 para disputar as quartas de finais.

FLUMINENSE X CEARÁ

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 02/06/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ),

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

CEARÁ: Léo; Zé Neto, Uchella, Gabriel e Kauã Lucas; Fabricio, Steven e Caio Rafael; Fernando Gabriel, Enzo e Pablo. Técnico: Alison Henry

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Aleq Santana dos Santos Silva (BA)

