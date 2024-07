Ferreira engata sequência e revela conversa ‘crucial’ com Zubeldía

Ferreira engata sequência no time titular do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Um dos melhores jogadores da vitória do São Paulo diante do Bahia, no último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Ferreira voltou a ter chances com o técnico Luis Zubeldía. O jogador vinha sendo preterido pelo treinador nos últimos embates, entrando apenas nos minutos finais. Contudo, ele engatou dois jogos como titulares, entregando um bom desempenho e agora quer se consolidar no time titular.

O jogador chegou ao Tricolor para ser uma opção de velocidade no ataque, algo que a equipe não tinha nos últimos anos. Contudo, o retorno de Rodrigo Nestor fez com que seus minutos diminuíssem. Em um certo período, ele sequer estava entrando em campo, ficando apenas no banco de reservas.

Após o jogo contra o Bahia, Ferreira admitiu que estava infeliz com aquela situação. Contudo, uma conversa com Luis Zubeldía fez com que tudo mudasse.

“Tive uma conversa com ele na semana passada, (disse) que não estava me sentindo importante. Ele falou que eu era importante sim e voltou a me dar minutos. Foi uma conversa tranquila. Ele me ouviu, eu o ouvi, e é sempre o melhor pelo São Paulo. Passei um tempo jogando poucos minutos, então fico feliz por voltar a marcar”, falou o atacante.

Com ele em campo, o São Paulo interrompeu uma série de quatro jogos de tropeços e voltou a vencer contra o Criciúma. O duelo contra o Bahia, na sequência, foi um dos melhores da equipe no Brasileiro e teve Ferreira como o melhor da partida em campo.

Ferreira mira sequência maior no time titular

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (3), para encarar o Athletico Paranaense, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Brasileiro. E Ferreira espera que sua sequência no time titular aumente, para provar que pode ser sim importante.

