Chegada de reforços e confrontos diretos: veja o calendário do Vasco em julho

Vasco tenta se afastar do Z4 e terá reforços importantes a partir de julho - Fotos: Leandro Amorim/Vasco - (crédito: Leandro Amorim)

Após o empate com o Botafogo, o Vasco terá pela frente um mês de julho que promete fortes emoções para a torcida. Afinal, Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira devem ser anunciados nos próximos dias, e o clube precisará ir ao mercado para reforçar ainda mais o elenco para o segundo semestre. O trio só poderá estrear a partir do dia 17, visto que a janela de transferência só abre no dia 10.

Em campo, os comandados de Rafael Paiva medem forças com o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 14ª rodada. Assim, vale lembrar que o Cruz-Maltino eliminou o adversário na terceira fase da Copa do Brasil e será um reencontro com o Leão do Pici.

Na sequência do mês, o Vasco enfrenta no próximo domingo (7), às 18h (de Brasília), o Internacional. Dessa forma, o confronto marcará a reabertura do Beira-Rio, que ficou fechado em virtude das enchentes de Porto Alegre. O Colorado, portanto, conseguiu efetuar a limpeza de seu estádio, que será um reforço para a sequência da temporada.

No dia 10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), o Vasco recebe o Corinthians, pela 16ª rodada. É, portanto, um confronto direto para tentar se afastar da zona de rebaixamento, visto que o Timão está afundado no Z4. Nesse sentido, sete dias depois, a equipe carioca visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, às 19h (de Brasília), em outro duelo da parte de baixo da tabela.

Depois de dois confrontos diretos, o time de São Januário visita o Atlético-MG, dia 21 (domingo), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Por fim, os duelos com Cuiabá e Grêmio ainda não foram marcados, de forma oficial, pela CBF.

????? Calendário de jogos do #VascoDaGama no mês de julho ????? ?? As partidas contra Cuiabá e Grêmio ainda não possuem datas definidas. pic.twitter.com/FaLS8MJY3b — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 1, 2024

Confira os jogos do Cruz-Maltino em julho

Brasileirão

Vasco x Fortaleza – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

03/07 (quarta-feira), às 20h

Brasileirão

Internacional x Vasco – Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

07/07 (domingo), às 18h

Brasileirão

Vasco x Corinthians – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

10/07 (quarta-feira), às 19h

Brasileirão

Atlético-GO x Vasco – Antônio Accioly, Goiânia (GO)

17/07 (quarta-feira), às 19h

Brasileirão

Atlético-MG x Vasco – Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

21/07 (domingo), às 16h

Brasileirão

Vasco x Cuiabá – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Horário a definir

Brasileirão

Grêmio x Vasco – A definir

A definir

