Seleção Brasileira terá novidade na partida contra Colômbia

Raphinha em ação com a camisa do Brasil na Copa América 2024 - Foto: Divulgação/Conmebol - (crédito: Divulgação/Conmebol)

A Seleção Brasileira terá uma mudança na escalação para enfrentar a Colômbia, nesta terça-feira (2), às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América. Antes de encarar os colombianos, o técnico Dorival Júnior fez atividades na Universidade de Stanford e decidiu mudar a equipe. Assim, Raphinha volta ao time titular na ponta-direita, no lugar de Savinho, titular na goleada sobre o Paraguai no último compromisso do Brasil.

Dessa maneira, a Seleção Brasileira está definida para enfrentar a Colômbia: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

Além disso, o Brasil precisa da vitória para assumir a liderança do Grupo D e enfrentar o Panamá nas quartas de final. Em caso de tropeço diante da Colômbia, a Seleção Brasileira deve enfrentar o Uruguai na próxima fase da competição.

LEIA MAIS: Arthur Elias convoca Seleção feminina para as Olimpíadas de Paris. Veja a lista!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.