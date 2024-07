Jornalista inocenta Dorival por fase da Seleção e cutuca jogadores: ‘Mimados’

O desempenho da Seleção Brasileira na fase classificatória da Copa América segue repercutindo na mídia esportiva. Na contramão das análises táticas sobre a péssima atuação diante da Colômbia, o jornalista Milton Neves apontou questões geracionais como determinantes para má fase recente do Brasil.

O comunicador utilizou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (03) para opinar sobre a ‘crise de identidade’ da Seleção. Para Milton Neves, o técnico Dorival Júnior não deveria ser responsabilizado pela crise, mas os jogadores, que em sua análise, são mimados e não têm qualidade.

“O problema está longe de ser Dorival Jr, minha gente. Nosso problema é de qualidade, de “panca”, de personalidade. Não temos mais três ou quatro Seleções como antigamente, agora são apenas jogadores mirradinhos, mimados, parças um do outro, bovinos na vitória e na derrota. É a vida”, escreveu em seu perfil no X.

O problema está longe de ser Dorival Jr, minha gente. Nosso problema é de qualidade, de “panca”, de personalidade. Não temos mais 3,4 Seleções como antigamente, agora são apenas jogadores mirradinhos, mimados, parças um do outro, bovinos na vitória e na derrota. É a vida… — Milton Neves (@Miltonneves) July 3, 2024

Seleção Brasileira na Copa América

O Brasil fechou a fase classificatória na segunda colocação do Grupo D, com cinco pontos conquistados. Apesar de avançar às quartas de final de maneira invicta, com uma vitória e dois empates, o desempenho da Seleção deixou bastante a desejar.

Para avançar à semifinal da Copa América, a Seleção Brasileira precisará ser algoz no caminho do Uruguai – que detém 100% de aproveitamento na competição. O confronto decisivo acontecerá no próximo sábado (06), às 22h, no Allegiant Stadium, em Nevada, nos Estados Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.